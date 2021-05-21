大停電涉承辦商及員工操作失當　台供電仍吃緊

台灣電力公司位於高雄市的興達發電廠，一周內發生兩次大停電，供電仍未完全回復正常。有台媒引述台電針對上周四（13日）的檢討報告指，主因是工頭沒有解除管制，再加上員工錯誤操作開關，結果導致大停電。台電估計，周五（21日）尖峰備轉容量率回升至8.69%，但供電燈號仍為代表「供電吃緊」的黃燈。

對於上周四首日大停電，台電第一時間承認是人為疏忽，曾表示因為誤操作3541號開關肇事；但有人指出即使誤觸開關，仍有防呆機制保護，又質疑為何連鎖開關會被解除。台媒引述台電檢討報告指，承辦商中興電工本月3及9日進行氣體絕緣開關設備低頻耐壓試驗，但完成試驗後吳姓工頭沒有恢復防呆機制；至上周四台電綜合研究所人員在測量3542號隔離開關的接觸電阻時，誤操作3541號開關，結果導致匯流排故障並引發停電。

台灣陷入停電恐慌之際，網上謠傳電費將開始分時段計算，差價甚至達5至10倍。台電澄清，一般用戶的電費是以用電量計算，與用電時段無關；又指一般電錶不會記錄用電時間，只會記錄用電多少度。台電指出，一般家庭大多採用「非時間電價」計算，即是用多少電付多少錢，不涉尖峰、離峰時段問題，澄清分時段、分燈號、離峰時間洗衣服最省錢等謠言，都是不實資訊；即使是選用「時間電價」合約的用戶，用電時段的差價也沒那麼大。

根據台電電力資訊，周五預計尖峰備轉率為8.69%，較前兩天的6.86%和6.19%高，相當於328.4萬千瓦備轉容量。截至當日上午9時實際用電量為3386.9萬千瓦，接近周四（20日）最高用電量3744.7萬千瓦，反映天氣炎熱、新冠疫情升溫導致居家用電增加。