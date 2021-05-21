中國國務院白皮書批西方與達賴　從事反華分裂活動

中國國務院新聞辦公室周五（21日）發表的《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書，內容強調西方反華勢力圖謀搞亂西藏遏制中國，十四世達賴集團圖謀分裂，當地必須堅持宗教中國化，全中國人民堅決維護國家統一。

白皮書稱，1951年5月23日，中央與西藏地方政府簽訂關於和平解放西藏辦法的協議，從此當地人民擺脫了帝國主義的侵略和羈絆。當地其後進行民主改革，徹底廢除了政教合一的封建農奴制。而在中央支持下，當地成功脫貧、社會更加穩定、經濟文化更繁榮、生態環境更良好、人民生活更幸福。

白皮書提到，長期以來西方反華勢力不斷插手干涉西藏事務，20世紀中期，美國中情局已在國內訓練從事暴力活動的「藏獨」分子。1959年西藏武裝叛亂（又稱西藏抗暴運動）期間，美方不僅派特工幫助十四世達賴逃亡，又空投大量武器裝備，幫助重建叛亂武裝。近年，美國又先後炮製了各種法案，圖謀以所謂西藏問題干涉中國內政。

白皮書批評，十四世達賴集團提出所謂「中間道路」，核心內容是不承認西藏是中國一部分，而是完全獨立的國家；要將西藏、四川、雲南、甘肅、青海等藏族及其他民族聚居區，合併建立所謂統一的行政區；不承認中央領導和現有社會政治制度；反對中央在西藏駐軍等。白皮書強調，上述主張既不符合中國的歷史、現實、憲法、法律、基本制度，更有違包括藏族人民在內的全中國人民根本利益。