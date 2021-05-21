以色列華學者批評哈馬斯　疑遭微博禁言

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發嚴重衝突，至周五（21日）凌晨停火。有中國學者批評哈馬斯是恐怖組織且貪腐嚴重，疑遭微博禁言，外界懷疑與其言論違背內地官方支持巴勒斯坦的立場有關。

以色列特拉維夫大學東亞學系漢語言學與東亞學終身教授張平，長居以色列，亦是山東大學博士生聯合導師。他不時在微博等平台指摘以色列欺壓巴人，在近日的以巴衝突中，他批評媒體指摘以色列轟炸媒體的說法存在誤導，「以色列炸的是哈馬斯情報機構，媒體也在那棟樓裏而已」；反斥哈馬斯在清真寺旁藏武器，在幼兒園旁挖地道，在平民區架設火箭發射器。

張平最後更新的一篇微博是在周三（19日），指控哈馬斯貪腐嚴重，加薩地帶600多名富翁中，絕大多數是哈馬斯高級頭目，主要從國際對巴人的援助中貪污致富。文章點名多人，包括指摘哈馬斯第二把手馬爾祖克（MusaAbu Marzook）透過在美國建立基金，為組織籌款獲得「第一桶金」，現在家產多達20億至30億美元（約156億至234億港元）。

張平周一（17日）有關哈馬斯財長哈利德（Abd Al Aziz Al Khaldi）海濱豪宅的文章，已被微博列為不實消息。雖然有人懷疑張平在微博被禁言，與其批評哈馬斯的言論違背內地官方取態有關，但事實上哈馬斯貪腐問題亦有內媒報道。張平至周五（21日）仍有在Twitter發文，談論以巴及中東局勢。