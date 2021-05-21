加拿大實驗室曾與解放軍合作　研特殊病原體

加拿大國家微生物實驗室（NML）的華裔科學家邱香果和其丈夫成克定，今年1月因涉嫌與中國合作，危害加拿大國家安全而遭解僱。加拿大傳媒周四（20日）再揭該實驗室曾與中國軍方研究人員合作研究特殊病原體，共同撰寫多篇報告。

報道指，來自中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院的研究員閆飛虎（Feihu Yan，音譯），曾與NML特殊病原體部門的7名科學家，共同撰寫了關於伊波拉病毒、拉薩熱、裂谷熱等傳染病的6項研究報告，並在2016年至2020年間發表。閆飛虎是上述所有報告的合著者，其中2篇同時列明他是NML及中共軍事醫學研究院的附屬人員。邱則是其中5篇的合著者，成克定則參與其中一項關於伊波拉病毒的研究。

NML是加拿大唯一一間4級實驗室，處理世界上最致命的病毒。加拿大公共衞生局承認閆飛虎曾與邱香果合作，前者不是NML的僱員，強調所有在NML工作的人都經過安全審查，而局方自2019年夏天以來與中方沒有新的合作項目。

加拿大安全情報局前營運總監助理埃利斯（Andy Ellis）形容NML與解放軍之舉瘋狂、不明智。他指，中方近年來加強招募科學家及大力投資醫學研究，是軍事現代化戰略之一。