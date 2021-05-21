Tesla突加速撞牆致3傷　車主盼公開行車數據調查

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）安全爭議不斷。重慶市一名張姓女司機日前駕駛Tesla電動車時，車輛突然加速，直撞停車場牆壁，車上另外3名乘客受傷。內媒周五（21日）報道，張女與車主藍先生希望Tesla提供確實的行車數據以查證事故原因。

張女向內媒反映，她周二（18日）駕駛Tesla與藍先生前往渝北區接兒子及其同學放學，惟車輛駛至地下2樓時發生撞牆事故。張女表示，車輛是突然加速，以時速10公里撞上距離不到10米的牆壁，踩煞車掣毫無反應，前座兩個安全氣囊打開。事故造成藍先生、張女的兒子上下牙槽骨裂，掉了4顆門牙，7、8顆牙齒鬆動，另一名孩子亦受輕傷。

事件經報道後引起社會關注，有網民認為Tesla頻繁出事，而且問題多與煞車有關，或存在質量問題；但部分網民亦有疑問：「到底是質量問題，還是司機操作失誤？」Tesla表示，當晚已第一時間抵達事故現場配合相關調查，目前車輛暫未接受檢測，將繼續與對方溝通並提供相關協助，助他盡快恢復正常用車生活。

對於網上質疑張女操作失誤，藍先生表示，在事故發生以後拿不到真實的數據，還要遭遇各種非議，「內心非常不好受」。他希望能向Tesla拿到行車數據，要一個公平、公正、公開的鑑定，「我們的訴求非常簡單，想要知道事情發生的真相」。