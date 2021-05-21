樂山市中院副院長傅岷雪　遭公務車撞死

四川省樂山市中級人民法院黨組成員、副院長傅岷雪，近日在峨眉山遇車禍去世。峨眉山公安局周五（21日）下午證實消息，指她被公務車撞中身亡，警方已開展調查。

警方通報，傅岷雪周三（19日）下午到峨眉山市委參加專題工作會，會議期間因身體不適離開會場步行至停車場，蹲在馮某駕駛的公務車前，馮駕車起步時不慎撞上對方，導致她重傷送院，搶救後不治。

內媒周五上午已獲該市法院人士證實消息。峨眉山人民醫院工作人員稱，該院周三晚接診一名叫「傅岷雪」的病人，送往深切治療部搶救，但未有提及她的確切死亡時間及死因。峨眉山殯儀館工作人員稱，館方從醫院接獲傅岷雪遺體，及後送到樂山市殯儀館，也不知她因甚麼原因身亡，死者的告別式已於周五舉行。

事件傳出後，微博流傳一張微信聊天紀錄截圖顯示，有網民稱傅岷雪在停車場被「單位車輛」碾死，因司機無見到前面有人，有人透露涉事車輛是樂山市市長張彤的車。惟相關消息未得證實。

資料顯示，55歲的傅岷雪是馬邊彝族自治縣人、法學學士，曾任樂山市市中區人民法院黨組書記、院長，2009年12月任樂山市中級人民法院黨組成員、紀檢組組長、審判委員會委員、審判員，2012年2月任樂山市中級人民法院副院長。今年4月30日，她以樂山中院黨組成員、副院長的身份，帶隊深入沐川法院督導頑瘴痼疾整治工作。