陳時中與美衞生部長開視像會議　提急需疫苗協助

台灣新冠肺炎疫情持續加劇，疫苗和個人防護裝備的供應惹人關注。衞福部長陳時中周五（21日）表示，當日上午與美國衞生部長貝塞拉進行視像會議時，已表明希望美國向台灣釋出疫苗，而對方表示會向總統拜登回報。同日流行疫情指揮中心發言人莊人祥稱，過去一日新增接種疫苗後出現不良反應的個案中，包括一名20多歲女子，接種隔日出現呼吸困難、四肢麻痹的症狀。

陳時中表示，貝塞拉在視像會議上對台灣展現友好，表示會支持台灣參與世衞組織，同時也對台灣過去一年防疫的努力及對全球的貢獻給予肯定。陳時中指出，台灣與美方於去年簽署醫衞合作備忘錄，希望雙方持續加強合作。另由於台灣近期疫情升溫，陳也盼美方能給予協助。貝塞拉則強調對友邦的支持，會盡努力協助台灣爭取疫苗。美國衞生及公共服務部全球事務辦公室其後也在Twitter發文展示兩人開會的照片。

在周五舉行的疫情記者會上，莊人祥表示過去一日共約1.5萬人接種疫苗，當中67人自費。至今全台約28萬人已接種疫苗。另過去一日新增17宗接種後不良反應個案，2宗較為嚴重，同樣為女性。除上述曾出現呼吸困難和四肢麻痹的女子外，另一名30多歲女性，在接種疫苗後第3天，接種部位出現大片紅腫，並有硬塊。二人目前症狀均已緩解。

對於外界關注疫情爆發令醫院不勝負荷，醫護個人防護裝備恐不足，中央和地方公務單位原本就有備用的防疫物資裝備，如有需要便會向地方的診所發放。目前會以各縣市確定病例數目作為計算基礎，先行向地方政府撥發N95口罩和保護衣各100萬個/件。