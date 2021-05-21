廣州今增1宗本土病例 私人聚會限10人以下

內地新冠疫情反覆。廣東省廣州市周五（21日）召開疫情防控新聞發布會，會上公布荔灣區新增1宗本土確診病例。該市商務局同日發布疫情防工作通知，要求全市住宿餐飲行業接待家庭私人聚會聚餐，一般控制在10人以下。

市衞生健康委相關負責人表示，該名女患者周二（18日）自覺不適遂自行服用感冒藥，未料翌日出現低燒，至周四（20日）下午步行至荔灣區中心醫院發燒門診就醫，經核酸檢測當晚報告初篩結果為確診，疾控中心周五覆核證實為輕症患者，遂安排患者轉至廣州市第八人民醫院隔離治療。

截止周五下午5時，初步發現16名密切接觸者，均已集中隔離採樣。其中患者的丈夫、兒女等7名家人核酸檢測結果均沒有染疫。

市商務局在同日發布《廣州市商務局關於做好住宿餐飲行業新冠肺炎疫情防控有關工作的通知》，當中指出近期周邊國家和地區疫情依然呈現暴發蔓延態勢，廣州外防輸入壓力持續加大。廣州住宿餐飲場所眾多，人員密集且流動性大，容易爆發聚集性疫情，遂要求全市住宿餐飲行業從業人員做好疫苗接種，並在人數限制作出上述措施。