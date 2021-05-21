黃河故道盜沙猖獗　地方與國有公司獲利300多萬人民幣

河南省蘭考縣有國有企業近日被舉報，以「土地改良」名義在黃河故道（即已廢棄的河道）上採土取沙。內地官媒經調查發現，事件揭露黃河故道天然沙庫資源被盜採的情況日益嚴重。

報道指，黃河因泥沙含量高、頻繁改道聞名，多年來留下了728公里的黃河故道和大量沉積的沙泥。隨着近年建築用料短缺、土沙價格暴漲，黃河故道的沉沙便成了別人眼中的天然沙庫。記者在蘭考縣東南部黃河故道發現，農田裏有很多盜採土沙遺下的沙坑。當地村民表示，盜沙不但毀了農田，當風起沙揚，更嚴重威脅周邊生態。

眼見不法分子盜泥牟利，地方政府竟也打起這些土沙的主意。去年初，蘭考縣成立農林發展有限公司，一個低產田土地改良項目隨即提上日程。按照項目可行性報告，蘭考富沙低產田面積約2萬畝，由於這些低產田「土薄沙厚、漏水漏肥」，農林發展公司計劃在蘭考縣2個鄉鎮的2個村試點土地改良，以外來土壤置換低產田下的土沙，再進行拍賣。截至目前，項目已實施89畝，挖沙19萬立方米，政府及國有公司獲利300多萬元（人民幣，下同，約367萬港元）。

據記者了解，蘭考縣盜沙的情況猖獗。截至2018年該縣普查時，全縣坑塘面積已達786萬平方米。而蘭考縣黃河故道的耕地，土層僅有40至50厘米厚，下方的沙層則由1米至近10米不等。以沙層3米的土地為例，盜採1畝就可收入約8萬元（約9.8萬港元）。

日前因網民舉報致國企項目暫停，挖掘設備閒置在「白地」（沒有植物）上，遲遲無法耕種。 與此同時，按照國家現行礦產資源認定標準，河沙、黏土等屬於礦產資源，對於土層之下的土沙是否屬於礦產資源沒有明確界定，這也導致保護與開發政策拉鋸。業內人士表示，在全球沙資源短缺的環境下，黃河故道的天然沙庫是國家重要儲備，由國家統籌對該地區耕地和沙土資源進行保護已刻不容緩。