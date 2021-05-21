漾濞縣今晚17連震　強度最高達6.4級

中國地震台網周五（21日）測定，雲南大理州漾濞縣在當晚8時56分至11時08分連續發生17次地震，強度分別達黎克特制2.8至6.4級不等，當中有10次強度達4級或以上。有網民上傳相片顯示，當地不少市民在第二次地震時感到強烈震感，均衝出室外避難。

通報指，漾濞縣分別在晚上8時56分，9時21分、23分、37分、48分、53分、55分、56分，10時02分、03分、15分、19分、30分、31分、52分、59分及11時08分發生地震，強度分別為4.2級、5.6級、4.5級、2.8級、6.4級、4.1級、5級、4.9級、4.1級、3.9級、4級、3級、3.1級、5.2級、2.9級、3.5級及3級，震源深度介乎是5公里至10公里，均屬於淺層地震。

震央距漾濞縣城6公里、距大理市區31公里，距昆明市區288公里。此次地震造成大理州、保山市、楚雄州等地震感強烈，昆明市和四川省攀枝花市等地亦有明顯震感。官媒又在官方微博發文，指震央當地現時地震活動頻繁，呼籲震區的民眾要遠離建築物。

截至晚上10時30分，官方尚未通報災情，不少網民相繼在網上發文報平安，並先後發布市民走至空曠地區避難的相片，甚至有市民在街上露宿。