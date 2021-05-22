漾濞縣昨晚21次連震　至少2死9傷

雲南大理州漾濞縣周五（21日）晚連續21次淺層地震，強度最高達黎克特制6.4級，另有11次高達4級或以上，至今已造成至少2人死亡、9人受傷。大理州政府表示已啟動二級應急響應，應急救援隊伍趕赴災區，當局正在核實人員傷亡及財產損失情況。

大理州有民眾向內媒反映，地震發生時震感異常強烈，「房子都晃起來了」，屋內的窗戶亦被震感影響而發出聲響，大批民眾跑至室外避難。有市民更直言，在屋內站着不動的時候，「地板感覺就像是空着的」。另網傳影片顥示，有房屋被震得塵土飛揚，有居民屋內的燈搖晃不停。

在大理出差的郭先生則表示，地震時酒店震感強烈，他當時在房間躺着看手機，突然看到玻璃都在震盪，第一反應是躲在桌子下，直至房外傳出人聲遂順着人流走樓梯趕緊下樓，酒店人員之後全部撤離，在室外等待救援，另有部分住客選擇離開，自行尋找安全的地方。另雲南大理大學有宿舍學生因怕再有餘震，選擇在校園草地上露宿。

地震發生後，多地發生山泥傾瀉，車輛被埋、升降機故障、民房垮塌等災情，其中震區一名貨車司機不幸被落石擊中身亡。省內多地消防力量緊急集結。漾濞縣消防大隊組織3車15人力量趕赴震央，省消防救援總隊啟動地震救援預案，大理支隊全勤指揮部調集35車170人趕赴救援。楚雄州、玉溪市等地消防支隊亦相繼集結，使好準備出動增援。

據中國地震台網正式測定，漾濞縣在周五晚8時56分至11時23分先後發生多次地震，其中晚上9時21分和55分發生了5.6級、5級兩次地震，9時48分更發生了當晚最高的6.4級地震，不少市民衝出室外避難，更有民眾選擇在空曠的街頭露宿。