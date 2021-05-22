台漁船上殺8同事　菲籍船員判囚終身

台灣屏東東港籍漁船穩鵬號前年2月20日在印度洋發生海上喋血案，菲律賓船員弗龍達（Aurelio Arafiles Fronda）因妄想其他船員妒忌其工作能力、企圖將他綑綁扔入海，涉嫌持兩把魚刀斬殺同事，釀成8死2重傷。他事後被裁定殺人等罪成，判囚終身，台灣最高法院周五（21日）駁回上訴，全案確定。

檢方調查指，患思覺失調症的被告弗龍達有多年的漁船工作經驗，具有操作揚繩機、殺魚、操舵及潛水等能力，並曾任冷凍長職位。案發當日，穩鵬號駛至毛里裘斯路易士港東北方約1,540海里的公海時，被告妄想其他船員嫉妒他工作能力較佳、人工較高，認為船上廚師在他咖啡中下毒，其他船員共同商議要將他綁起來丟入海中。他遂拿起兩把魚刀開始殺人，有船員不想成為刀下亡魂，只好跳船。

案發後，台籍船長通報求救，台海巡前往救援，並於同年3月2日將被告逮捕押解返台受審。一、二審法院認為，被告直接殺害多人，其中3具遺體更失落於茫茫大海，迄今尚未尋獲，置被害人家屬於永久悲痛中。

合議庭法官認為，其中4名船員雖然幸存，但目睹被告殘殺同事的過程，並直接在空間有限的漁船上遭追殺攻擊，其中2名重傷者雖已痊愈，但心中留下難以平伏的創傷。法官認為，被告犯罪手段殘忍，但因他受思覺失調干擾，致其辨識行為的能力顯著降低才犯案，且事後坦承部分罪行，並非無教化可能，因此判囚終身。