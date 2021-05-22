日自衞隊機關槍設計圖外洩華企　製造商退出投標

日本陸上自衞隊隊員在射擊訓練中，使用住友重機械授權生產的FN Minimi班用機關槍。

日本陸上自衞隊制式槍械製造商住友重型機械工業公司，早前不慎把新一代機關槍零件設計圖外洩予中國企業，牴觸日本《外匯及外國貿易法》，事後退出陸上自衞隊新一代機關槍投標。內閣官房長官加藤勝信周五（21日）對事件感到遺憾，指將努力妥善應對。

報道指，原本是奪標廠商熱門的住友重機械研發出新型5.56毫米機關槍，並參與陸上自衞隊前年啟動的機關槍投標採購項目。為了製造槍械樣本，住友重機械委託承包商生產部分零件，但後者在未經同意下把零件設計圖交予廣東省深圳市一家企業。

根據日本法律，國防工業產品的設計圖，需向官方申請獲批後才可提供予外國廠商，因此住友重機械及承包商均違反《外匯及外國貿易法》，受到經濟產業省嚴重警告。住友重機械承諾加強對承包商管理，並以機關槍訂購數量太少不敷成本為由，退出陸上自衞隊的投標項目。

住友重機械自1993年起，為陸上自衞隊製造授權生產的比利時FN Minimi 5.56毫米班用機關槍。它於2012年被揭虛報機關炮維護費用，判罰23億日圓（約1.63億港元）違約金；翌年又被發現竄改資料達40年以上，掩飾產品射速和準確度未達防衞省標準，再罰款6,250萬日圓（約444萬港元）。