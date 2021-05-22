內地今公布10宗確診　廣州本土感染者居住地列中風險

國家衞健委周六（22日）通報稱，內地前一日新增10宗新冠肺炎確診個案，無新增死亡病例；累計90,954宗確診，其中4,636人死亡。其中廣東廣州新增一宗本土感染確診病例，而深圳鹽田亦出現一宗無症狀感染病例。

通報顯示，新增9宗境外輸入病例，分別為廣東5宗、四川2宗、遼寧和上海各1宗，另新增23名無症狀感染者。目前仍有301名患者需留院隔離治療，其中4人為重症病例。

廣州新增的本土確診病例，為一名75歲輕症老婦，近日沒外遊紀錄；其居住的荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣自周六開始，調整為中風險地區。另在深圳一名44歲國際貨輪登輪作業人員，在鹽田港西作業區工作，每7日接受一次定期檢測。他本月12日的檢測顯示無感染，到周四（20日）檢測顯示受感染，但沒有症狀，已送院隔離治療。其54名密切接觸者的檢測結果全部為無感染，已隔離觀察。

另外，早前出現本土確診個案的安徽六安市再有一宗疑似病例，患者是一名52歲退休女子。她與早前兩名無症狀感染者住在同一幢大廈，本月的兩次檢測均為無感染，周五（21日）因身體不適送院，核酸及抗體檢測均為無感染，專家決定列為疑似病例。