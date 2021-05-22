地震災民逃出後房屋即倒塌　學生怕餘震校園露宿

雲南大理州漾濞縣周五（21日）晚上至周六（22日）凌晨接連發生地震，釀成多人死傷。距離震央較近的平地村一戶村民，一家10多口剛逃到室外，房屋迅即倒塌，幸好無人傷亡，可謂不幸中的大幸。

住在平地村的羅先生向內媒表示，地震發生時他和家人還未入睡，突然感到晃動，才驚覺發生地震，一家人立即逃到室外，不久後兩層高的房子就塌了，根本來不及搶救家中財物，還好家人都安全。他又稱，平地村的房屋大多是土木結構，他家的房子已蓋好10多年。事後，村民在戶外搭帳篷過夜，羅先生和一些村民在空曠處燒了一堆篝火，圍着篝火談話過夜。

大理州有市民表示，地震發生時震感異常強烈，「房子都晃起來了」，屋內的窗戶亦因震動而發出聲響，大批民眾跑至室外避難。有民眾更形容，在屋內站着不動的時候，「地板感覺就像是空着的」。雲南大理大學有宿舍學生因怕再有餘震，選擇在校園草地上露宿。

在大理出差的郭先生則表示，酒店震感強烈，他當時在房間躺着看手機，突然看到玻璃都在震盪，第一反應是躲在桌子下，直至房外傳出人聲遂順着人流走樓梯趕緊下樓。酒店的人之後全部撤離，在室外等待救援；另有部分住客選擇離開，自行尋找安全的地方。