罰沒捐錢小學生並排拍片　教師記過校長免職

湖南省永順縣砂壩鎮中心完全小學有學生因沒捐錢而被罰站。

湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣一間小學近日舉辦募捐活動，建議每名學生的家長捐6元人民幣（約7.2港元），但有學生因忘了告訴家長而沒捐錢。一名教師竟罰相關學生站在班房前，並拍下影片上傳至家長群組，引起爭議。涉事教師其後遭行政記過處分，並調離該校。

今次募捐是由永順縣教育基金會發起，捐款將全部用於獎勵優秀師生和教育工作者、救助有特殊困難的師生以及開展「園丁之家」等公益慈善活動。砂壩鎮中心完全小學周日（16日）組織相關捐款活動，建議每名學生的家長捐6元人民幣，但有孩子忘記告訴家長，一年級班主任謝某某翌日（17日）竟要求未捐款的學生排隊拍片，並把影片發到家長群組，請他們支持捐款，令相關家長氣憤又尷尬。

永順縣教育和體育局周三（19日）回應確有此事，並迅速成立專項調查組，赴事發學校開展全面調查。當局通報指出，謝某某在組織募捐活動時，在領會及執行上出現重大偏差和失誤，工作方式簡單粗暴、態度隨便，拍片的舉動未顧及家長和學生的感受，也沒遵循自願募捐的原則，引起家長和學生反感，造成不良影響。

謝某某經批評教育後，主動向家長和學生道歉，並取得他們的諒解。永順縣教體局局務會研究決定，對謝某某作行政記過處分，並調離該校；對該校校長彭某某就地免職；對永順縣教育基金會工作人員覃某某進行誡勉談話；對砂壩鎮中心完全小學在全縣通報批評。