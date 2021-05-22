英伊利沙伯女王號今赴印太　約翰遜登艦否認敵視華

英國皇家海軍航空母艦伊利沙伯女王號將於當地周六（22日）離開樸茨茅夫港口，首次部署印太。首相約翰遜周五（21日）登艦視察，強調部署不是敵視中國或任何人，而是展示英國相信國際海洋法。

約翰遜登上伊利沙伯女王號，在官兵帶領下冒着強風視察甲板，以及試坐航母搭載的F35B隱形戰機。他表示，部署伊利沙伯女王號到遠東不是對抗性質，而是讓皇家海軍與全球夥伴合作，約有40個國家參與今次遠洋行動。

約翰遜強調，英國清晰向「中國的朋友」展示英方相信國際海洋法，並會證明英方不是以對抗方式表達。被問到部署是否為挑釁中國，約翰遜否認，指不想與任何人敵對。伊利沙伯女王號將到紅海、印度洋及南海巡航，行動不僅顯示英國的硬實力及軍事能力，更反映英國的軟實力、價值、對民主及法治的信仰。

伊利沙伯女王號原定下周日（23日）出港，但因周末可能出現強風而提前至周六黃昏起航，是該艦首次在晚間離開港口。該艦有3,700名水兵，搭載18架F35B戰機，打擊群由6艘皇家海軍艦隻、一艘潛艇、14架海軍直升機組成，一個皇家海軍陸戰隊連隨行，將到訪印度、日本、南韓及新加坡。