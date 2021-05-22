西藏黨委書記強調　對達賴集團鬥爭方針不動搖

繼中國國務院周五（21日）發表《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書，批評西方與十四世達賴集團從事反華分裂活動，西藏自治區黨委書記吳英傑周六（22日）介紹西藏經濟發展時，強調對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖，繼續揭露其反動本質，維護國家安全和社會穩定。

國務院新聞辦公室周六早上舉行新聞發布會，吳英傑介紹西藏經濟社會發展情況，指西藏和平解放70年來，進行民主改革、建立社會主義制度、推進改革開放。中央政府累計投入1.63萬億元（人民幣，下同，約1.97萬億港元），近幾年援藏省市共投入693億元（約836億港元），其中投資5,900多億元（約7,119億港元）建成川藏公路、青藏鐵路、貢嘎機場、藏木水電站等一批重大工程項目，推動西藏經濟社會發展。

吳英傑又指，西藏永遠擺脫了帝國主義的侵略和羈絆，徹底廢除政教合一的封建農奴制，在全國人大代表、政協委員中，西藏代表75%和委員90%以上都是藏族和其他少數民族，近5年制訂44個地方性法規。而地區生產總值由1951年的1.29億元（約1.56億港元）增至2020年的1,902.74億元（約2,295億港元），增長321.5倍；另開通140條國際國內航線，通航城市達66個，建制村通光纖率、4G信號覆蓋率均達99%，邊境小康村全部建成。

吳英傑強調，他堅持中央對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖，深入開展反分裂鬥爭，持續揭發批判其反動本質，有力維護國家安全和社會穩定。他們將增強憂患意識，牢固樹立底線思維，堅持以維護祖國統一、加強民族團結為着眼點和着力點，以防患於未然為原則工作，嚴厲打擊各種分裂滲透破壞活動，全面提升依法治理能力和水平。