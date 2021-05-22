台今增321宗新冠本土感染　再多2人病歿

台灣的新冠疫情持續，其中新北市情況急劇惡化，周六（22日）新增321宗本土感染，2宗境外輸入病例，再多2人病歿。新北市長侯友宜周六早上舉行內部會議後，緊急宣布下周日（23日）將在疫情嚴峻的板橋及中和區，分別成立「熱區防疫中心」，並啟動為期3天的強化3級防疫措施。

新北市衞生局預料，周六全台確診人數暴增至逾400宗，其中新北市確診數也較前幾天多，板橋及中和區仍是持續增長的疫情熱區。侯友宜表示，除了成立熱區防疫中心，當局亦計劃設置機動篩檢站、全面清洗消毒、頻密巡邏、熱區關懷及加強防疫宣傳5大措施。他表示，消防局、警察局及衞生局跨局處合作，運用科技比對確診數及疫情調查足迹等，依街道及巷弄連通性，劃出板橋及中和區的熱區。相關範圍內包含20個里，有約9.8萬名居民。

侯友宜指示，民政系統下周日至下周二（25日）將在熱區範圍啟動強化3級防疫措施，由板橋區長范姜坤火及中和區長賴俊達擔任指揮官，安排衞生組、環保組、警政組、宣傳組及作業組等編組加強防疫工作。由於疫情變化急速，熱區範圍會每3天進行調整，範圍內計劃設置機動篩檢站，派醫護及義工進駐，由衞生組協助快速檢測、居家隔離民眾就醫、醫療諮詢等事宜。警政組則加強在熱區巡邏，疏導交通、防止干擾防疫，並巡查商店食肆有沒有實施人流管控、實名登記、戴口罩、設置隔板等措施。