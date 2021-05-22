謠傳蔡英文確診新冠　疫情指揮中心斥假消息

新冠疫情肆虐台灣之際，當地連番傳出假消息，包括訛傳台灣的總統蔡英文已經確診，又聲稱台行政院長蘇貞昌涉內幕交易圖發災難財。中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥周六（22日）澄清消息，指網民上述言論不實，調查後發現涉案IP位址來自境外。

對於有網絡直播新聞聊天室的留言訛稱，「蔡英文已經確診還沒有宣布」，陳宗彥指相關言論極端悖離事實，已交由刑事局追查，發現涉案IP位址來自境外。陳指，今次是有心人利用防追蹤的跳板網絡所為，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，呼籲民眾勿再轉發或散布不實訊息，以免觸法，違者最高罰款300萬元新台幣（約83萬港元）。

指揮中心同時針對另外幾項假訊息作出澄清，包括「蘇貞昌透過內幕消息手上握有大把高端、聯亞股票，他想狠撈一筆國難財」、「陳宗彥呼籲出門在外要戴口罩，請街友盡量回家用餐」、「為了銷售疫苗，不惜將疫情擴大」等，強調上述均為不實訊息。指揮中心亦指出，近日民眾反映有疑似詐騙集團，假冒疫情調查人員騙取民眾個人資料，呼籲民眾提高警覺，若有疑慮可利用刑事局反詐騙諮詢專線查證。

陳宗彥另呼籲，周六及下周日為疫情關鍵，希望民眾盡量待在家中，沒必要的話不要外出；為加速疫情調查，已完成一套疫調輔助系統，提供給政府使用。他又指，將加強設置防疫酒店，紓緩醫療設施的壓力；目前全台有19,174間防疫酒店，接下來將突破20,569間。