警偵破34宗跨省市電信詐騙案　涉案價值逾400萬人民幣

廣東省湛江市公安局麻章區分局上周六（22日）通報，警方近日執行「淨網2021」專項行動，成功搗毀5個利用架設GOIP通訊設備，實行電信詐騙的犯罪窩點，並偵破34宗涉案價值逾400萬元（人民幣，下同，約483萬港元）的跨省市電信詐騙案件，拘捕10名犯罪嫌疑人。

自今年以來，不法分子在麻章區架設多個GOIP設備，從事電信詐騙犯罪活動，受害人遍布全國多個省市。其中一名劉姓受害人指自己在上月23日，收到自稱是支付寶客服的男子電話，並用支付寶帳戶有借款行為，影響徵信，需清空額度為由，誘騙他轉帳4.5萬元（約5.4萬港元）。另一名陳姓受害人則收到自稱是金融平台工作人員的電話，以類似的手法先後誘騙他轉帳合共20萬元（約24萬港元）。

麻章警方在麻章、赤坎、霞山、湛江經開區等多地的GOIP設備搭架窩點展開收網行動，並拘捕呂某、彭某等10名犯罪嫌疑人，沒收5套作案GOIP設備、29部涉案手機，初步核查後共破獲34宗跨省市的電信詐騙案件。