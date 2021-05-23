足球訓練機構涉虐兒兼造假　小球員被脫褲打屁股

遼寧省大連市一間青年足球訓練機構，近日被指總教練履歷造假、長期提供剩菜給小球員吃影響發育，更涉嫌虐待兒童，有小球員慘遭鞭打至屁股皮開肉綻。涉事機構上周五（21日）回應，爆料內容不符合事實，屬誹謗，並已報警處理。

網民「縱橫四海的一生」上周四（20日）在微博發文稱，遼寧省大連市「仲一國際」青訓機構自稱全國最專業，球隊李姓總教練稱自己球員時期效力於瀋陽海獅隊，退役後與巴西球星朗拿甸奴的啟蒙教練KOKL學習，但根本查不到KOKL這個人。李姓總教練又自稱，曾擔任廣州恒大青訓總監，號稱「國內知名青訓專家」。

有家長透露，小球員大多數時間都吃剩菜，而且沒有肉，都是素菜。從曝光的照片所見，該機構有教練用木板打小球員，數名兒童被迫脫下褲子，在場邊排隊接受鞭打體罰；另一張則顯示，其中一名兒童被打得嚎啕大哭。家長更質疑該機構的專業資格，「有踢過職業嗎？有教練員證書嗎？亞足聯A級都是弄得假證吧？」

仲一國際負責人回應，爆料人因為早前被俱樂部開除，心懷怨恨才會造謠，並指涉嫌虐兒照片是偽造的、侵犯兒童私隱，「教練哪有打孩子，你要是孩子父母，不早就報警了嗎？」內媒指出，仲一國際的回應有多處自相矛盾，例如一方面稱爆料人發布的信息和照片是假的，另一方面又稱爆料人拍照侵犯了俱樂部兒童的私隱。此外，該李姓總教練的個人資料顯示他曾在5間足球俱樂部執教，但當中有3間否認曾聘請他。有網民怒批，「怎麼這麼沒人性」、「肯定的有問題！查！」