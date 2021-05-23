白銀市越野賽死者家屬追責　提出5大質疑

甘肅省白銀市景泰縣「黃河石林景區」，上周六（22日）舉行黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，期間出現極端天氣導致多名選手死傷。民眾認為組委會責任重大，質疑究竟是天災抑或人禍。一名遇難者的女兒在社交平台發文，稱在網上看到影片才知道父親出事，向組委會等提出5大質疑，要求問責。

該名女兒在「爸爸我來給你暖手了」的微博帳戶發文，指周日（23日）凌晨她的媽媽收到組委會電話，說爸爸在馬拉松比賽中失蹤，然後就沒了回信。後來她在微博和抖音上看到有人發影片，才發現現場躺着的一名受害者是其爸爸，背景是白天時拍攝。她質問組委會為何不實話實說，讓她還在上學就失去了爸爸，現已從學校趕往蘭州，不知會面對怎樣的推卸責任。

發文者提出5大質疑，其一是為何上周六早上已發現其爸爸，組委會沒有通知家屬，周日卻告知人失了蹤；其二是為何賽程中的站點補給及守護人手不足；其三是當地應能準確預測天氣情況，為何沒給參賽者更多準備；其四是事發後為何組委會和相關黨委遲遲沒發聲；其五是他們到了蘭州都不知何處尋爸爸，質問相關單位何以沒來通知安排。

她又表示，希望大家幫忙追責，自己沒有其他訴求，就是要問責，「看着爸爸凍僵的手和還沒有閉上的眼睛，我咽不下這口氣」；又悲痛稱「我的爸爸你的手是不是好冷，我好想給你暖暖」。