越野賽幸存選手指賽道不簡單　憶述十指失知覺

甘肅省白銀市景泰縣上周六（22日）舉行黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，期間出現極端天氣，引發多名選手死傷的慘劇。有幸存的參賽者憶述當時情況，指極端天氣沒有預報出來，凍雨突然來襲，自己的十指失去知覺後及時下撤，幸免於難，但不幸的是有另外多名朋友遇難。

該名來自黑龍江的跑手「流落南方」向內媒表示，黃河石林山地馬拉松百公里越野賽在景泰縣黃河石林風景區舉行，可理解成景區為了宣傳而舉辦的賽事，已辦了4屆。他認為，前幾屆的賽事組織工作麻麻，但完賽即發1,600元（人民幣，下同，約1,930港元）補助，仍讓選手趨之若鶩，扣除1000元（約1,206港元）報名費，完賽可淨賺600元（約724港元）。

他指，有人說今次的賽道是國內最簡單的百公里越野賽，原因之一是整體爬升不大，約3,000米以內的累計爬升和其他同類越野賽相比確實較低；其二是賽道難度低，屬於基本都能跑起來的高速賽道。但他認為，今次賽道不算簡單，因為對平原生活的選手來說海拔不低，跑出景區後賽道絕大部分都處於無人區。

但他指，今屆賽事已變得成熟，組織工作較細膩，但偏偏今年比賽出問題，認為問題在於極端天氣上，甚至在上周五（21日）都沒能預報出來。他憶述，上周六的比賽日早上風和日麗，陽光甚好，但下接送車時天色轉陰，隨即起風，體感溫度瞬間降低。組委會收集轉運包的時間是在賽前一晚，若在比賽當日早上，可能很多人會把有保護作用的衝鋒衣穿在身上。

早上9時正比賽開始，風力有增無減。他來到2號補給站時就開始下雨，愈下愈密，眼睛在強風密雨下睜不開，嚴重影響視線。後來他看到第一個從上面往下走的選手，說上面太冷受不了，決定退賽；繼續往上爬再有數人下來，包括很出名的選手。他自己全身都已濕透，十根手指都沒有感覺，舌頭也冰涼了。此刻他果斷決定退賽，在開始出現失溫症狀時及早下山。