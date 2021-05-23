台今增287宗本土確診　另多170宗修正個案歸入上周

台灣中央流行疫情指揮中心周日（23日）下午公布，全台新增287宗新冠肺炎本土確診病例及170宗「校正回歸」本土個案，另有3宗境外輸入個案，新增6人病歿。

指揮中心表示，周日新增的287宗本土個案包括138男149女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，個案分布以新北市142宗最多，其次是台北市77宗、桃園市23宗、屏東縣、南投縣各8宗，宜蘭縣6宗，基隆市、台中市及彰化縣各5宗，台南市2宗，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1宗。

至於6名死者則是5男1女，年齡介乎50多歲至80多歲，其中5人有慢性病史，發病日介乎本月10日至上周四（20日），確診日介乎上周一至上周六（17至22日），死亡日介乎上周四至上周五（20至21日）。3宗境外輸入分別來自印尼、菲律賓和丹麥。校正回歸的170宗舊個案分別加入上周日（16日）至上周六，其中新北市73宗、台北市88宗、彰化縣6宗，新竹市、宜縣及雲林縣各1宗。

指揮中心周日（23日）上午舉行「全國防疫會議」記者會。疫情副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，與各縣市政府舉行會議後，一致同意加強防疫及採檢工作，指揮中心已完成提升疫情調查系統規劃，提升效率及通報檢驗流程，快速回報檢驗結果。

針對修正確診數字再歸入之前日子的「校正回歸」做法引起外界批評，陳宗彥表示，中央和地方已簡化通報流程。他又澄清，當局沒有下令搜集批評「校正回歸」的聲音，以假訊息偵辦。