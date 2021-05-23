台同性婚姻合法化將滿2周年　逾6成民眾支持

台灣同性婚姻合法化即將屆滿2周年，已有5,871對同性伴侶登記結婚。行政院性別平等處近日以電話形式進行「性別平等觀念電話民意調查」，周日（23日）發布結果顯示，60.4%受訪者認同「同性伴侶應該享有合法結婚權利」，比2018年同性婚姻合法化前的37.4%，增加23個百分點，也比去年調查增加7.9個百分點。

根據調查結果，67.2%受訪者同意同性配偶應該有領養小孩的權利；72.2%同意同性配偶一樣能把孩子教養好。性平處認為，這說明同性伴侶享有平等成家權利的觀念，已逐漸獲民眾認同及尊重。

此外，65.1%同意可與跨性別者使用同一個公共廁所，比去年增加3.1個百分點；76%同意跨性別者以選擇自己最舒服自在的打扮，在學校讀書或在職場工作」；88.9%認為可與跨性別者當同事。性平處指出，民眾對跨性別者的友善程度持續提升。

在性別刻板印象方面，有80%的民眾不同意太太應該比先生花更多時間在做家務；93.7%的民眾不同意女性不適合念理工科系；89.0%的民眾同意女性和男性一樣適合當高階主管。另有35.7%同意男性比女性適合當巴士司機，比去年調查減少5.9個百分點。性平處認為，此顯示民眾性別刻板印象逐步減少。