越野賽遇極端天氣釀嚴重死傷　揭主辦方管理粗疏

甘肅省白銀市景泰縣上周六（22日）的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽進行期間，遇上冰雹、暴雨等極端天氣，導致多名選手遇難身亡。外界認為，事件揭露賽事主辦方籌辦比賽時準備粗疏，對選手的安全保障欠奉，以及氣象部門對極端天氣的通報資訊不足，釀成悲劇。

從賽事現場相片可見，大部分選手的裝束簡單，只穿上短袖衣物。據悉是次賽事中，大會僅將衝鋒衣等保暖裝備列作「建議裝備」，而非一般規定的「強制裝備」，令選手難以抵禦極端天氣而出現失溫症。內媒評論指，近年內地各處舉辦同類賽事的數量日增，惟多以宣傳當地山地資源為目的，甚少賽事具備專業標準的水平。主辦方往往以高獎金等方式吸引選手參賽，但欠缺投放足夠資源於安全保障上。這種賽事籌備被批評急功近利，或早已埋下安全隱憂。

此外，賽事進行期間遇上極端天氣，原可憑天氣預報判斷是否進行或更改賽事安排，甘肅省氣象局於上周五（21日）的重要天氣提示指，事故當日或有「強降水、冰雹、雷電、陣性大風等不利影響」，惟景泰縣氣象局向賽事提供的現場氣象服務，僅提供最低及最高氣溫、風級風向等資訊，欠缺具體的冷空氣過境訊息，或令主辦方未能及時意會到極端天氣的到來。

一般而言，人體正常體溫為攝氏36至37度，如遇寒冷天氣時欠缺足夠的保暖措施，或及時補充熱量，人體溫度系統會失去平衡而令體溫急降，器官因而無法正常運作。嚴重者會失去意識，五臟六腑衰竭，甚至死亡。