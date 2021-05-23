4發電機組年度整修　台電料明起一連5天供電緊張

台灣用電量屢創新高，惟近日接連發生大停電，引起供電憂慮。雖然位於屏東縣的台電第三核能發電廠1號機組，及新北市林口發電廠3號機組歸隊發電，但目前有4座大型機組進入年度整修，總裝置容量達222萬千瓦。台灣電力公司周日（23日）預計，周一至周五（24至28日）恐每天都亮「供電吃緊」的黃燈。

由於近日高溫炎熱，民眾因新冠疫情紛紛留家，令用電量大幅攀升，卻遇上台電重要機組為了夏季用電高峰而開始年度整修。加上今年旱情持續，水力發電受限，供電量捉襟見肘。供電緊張下，當地周二（18日）起已一連4天亮起「供電吃緊」的黃燈，雖然上周六一度好轉，但周日備轉容量率再跌至9.17%，再亮黃燈。

當局預計周日最高用電為3,250萬千瓦，最大供電能力則可達3,548.1萬千瓦。根據台電未來一周電力供需預測，周一至周五將再亮5顆黃燈，預測用電高達3,750萬千瓦。目前有4部大型機組整修，基隆市協和發電廠4號燃油機組料於下月17日完成，高雄市興達發電廠2號燃氣機組料於下月28日完成，高雄市大林發電廠6號燃氣機組及桃園市大潭發電廠6號燃氣機組，則分別於7月11日及19日完成。

台電表示，用電大戶如台積電等半導體大廠，及鋼鐵、紡織業等廠商擁有自己的發電設備，呼籲廠商在緊急時刻自行發電，度過分區停電危機。至於本月13及17日的大停電檢討改善報告，台經濟部長王美花承諾一周內出爐，意味最快周一、最慢周二完成，屆時報告將提交給行政院。