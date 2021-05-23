越野賽選手遇險昏迷2小時獲救　同行友人陰陽相隔

甘肅白銀市景泰縣上周六（22日）舉辦的山地馬拉松比賽，因突然遇上暴雨及冰雹天氣，造成嚴重死傷。有幸存者向內媒憶述，事故時曾昏迷兩小時，幸獲當地村民救起，惟同行友人則在比賽途中失溫喪生。

張小濤為151名幸存者的其中一人，他指甘肅當地氣溫較高，一般參賽者沒有齊全的裝備，自己亦只穿短衫短褲，在外面穿上一件風衣。跑至賽段約20公里時，張小濤發現風勢及雨勢開始增強，雨水狠狠地橫打在身上，去到30公里的階段，他身旁來自貴州的友人開始因低溫而顫抖，其後更因風勢過強而失散。他獨自跑至33公里位置，摔倒在地上後用保暖氈蓋着身體，隨後暈倒兩個多小時獲村民救起，逐步恢復意識後於當晚收到友人遇難的噩耗，他對自己無法救助友人感到內疚。

他認為突變的天氣為事故的主因，又指出主辦單位只要求選手準備基本裝備，自己穿上額外的風衣方有幸獲救。此外賽段的安排亦令選手難以中途離賽或獲補給，他指在2號到3號補給點8公里的距離，需要攀升近千米，連電單車也難以登上該處，故位於山頂的3號補給點物資一切欠奉，無處休息，更無法從此站退賽，令大部分選手中途受困。