騙徒冒充大灣區建設負責人　在港註冊「鳳凰通訊社」

國家發改委上周五（21日）發聲明指，有人以「周智均」名義，冒充粵港澳大灣區建設領導小組辦公室負責人，並以所謂「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」等身份多次參加社會活動。聲明強調，大灣區建設領導小組辦公室並無名為周智均的人員，也從未設立「粵港澳大灣區建設投資督導委員會」的機構或組織。

內媒記者調查得知，關於周智均近來的活動，多由一家註冊地在香港的「鳳凰通訊社」發布，相關文章配有周智均照片，亦被一些商業網站轉發。當內地記者撥打「鳳凰通訊社」所公布的電話，均提示為未登記號碼。「鳳凰通訊社」使用的商標與鳳凰衛視、鳳凰網相似，曾被鳳凰衛視旗下公司起訴侵權，判賠500萬元人民幣（約580萬港元）。鳳凰網工作人員強調，「鳳凰通訊社」與其公司無關。

資料顯示，周智均不僅是「粵港澳大灣區建設投資督導委員會主任」，還是「中國道路運輸協會專家顧問」、「首都新機場建設領導小組副局長」。而在2013年一則報道中，周智均還被標註為「國務院辦公廳同志」。一名曾接待周智均的湖南某物流企業負責人表示：「周智均當時帶着一幫人來，說是視察，拍完照很快又走了，不知道他們在網上說了甚麼。」對於接待周智均的其他細節，他表示自己記不清了。