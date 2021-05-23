果洛州瑪多縣32小時錄1,169餘震　災區降雪居民難抵寒流

青海省果洛州瑪多縣上周六（22日）凌晨發生黎克特制7.4級地震，震源深度17公里，省內多處的居民均感受到強烈震動，省政府新聞辦周日（23日）表示，截至早上10時共錄得1,169次餘震，最大餘震為黎克特制5.1級，同時又指出餘震分布省內170公里的範圍，反映地震超出原震區，是一個安全訊號。同日晚上當地錄得攝氏零下7度的低溫及降雪，獲安置在臨場帳篷的災民仍需面臨寒流的折磨。

省地震局副局長馬玉虎在會上指，據地震台網數據顯示，曾發生一次黎克特制5.0至5.9級地震，另有9次4.0至4.9級的餘震，最大級的餘震為5.1級。地震發生後，省地震局的現場工作隊成立7個流動地震監測站，應急管理部亦派員至震災最嚴重的瑪多縣黃河鄉救援，當地消防人員共派出70輛消防車及296名救援人員，協助民眾疏散、搭建帳篷及防火巡查等工作，目前已安置逾2萬名災區居民。

中國地震台網中心研究員劉杰透露，適用於全國範圍的地震預警平台預計於下半年起啟用，透過每秒可傳播數十萬公里的電磁波，向公眾發布地震訊息，取代原本傳遞速度只有每秒數公里的地震波。據指國家級的地震台網已基本建成，現處於調試階段，將會以網絡及手機的方式向公眾正式發布。

不少當地居民的房屋在地震中損毀或倒塌，被安排到以村為單位的臨時帳篷安置點，惟帳篷內除被褥及衣物，沒有任何取暖設施，氣象部門指上周六晚上氣溫跌至攝氏零下7度，並有地方降雪，更有現場救援人員指曾出現冰雹，令安置點的災民可能出現失溫，有人選擇在帳蓬內用爐火取暖，或到車輛內休息。