地震導致崇聖寺三塔晃動　專家：塔體安全結構無損壞

雲南大理州漾濞縣上周五（21日）晚發生黎克特制6.4級地震，距離震央37公里外的大理市亦有強烈震感。內媒周日（23日）報道，閉路電視畫面顯示，地震發生時著名建築物「崇聖寺三塔」明顯晃動。

內媒記者周日向大理市文物局求證，對方表示，地震發生後文物專家第一時間赴現場勘察，經初步研判，崇聖寺三塔整體傾斜角度有一定程度波動，但波動幅度處於正常範圍內，地震未對三塔主體安全結構造成損壞。目前，崇聖寺三塔景區正常對外開放。三塔作為大理地標建築，備受海內外遊客青睞，每年接待遊客量近200萬人次。

資料顯示，崇聖寺三塔始建於公元886年，一大兩小鼎足而立。居中的大塔又名千尋塔，高69.13米、16層，為大理地區典型的密檐式空心四方形磚塔。南北面兩座小塔均高42.17米、10層，為八角形密檐式空心磚塔。1961年3月4日，國務院公布崇聖寺三塔為第一批全國重點文物保護單位。

崇聖寺三塔已經歷多次大小地震，據有紀錄以來，包括5級以上地震逾50次，其中最大一次是1925年3月16日大理7級地震，造成塔頂震落。崇聖寺三塔曾於1978年進行大規模維修。