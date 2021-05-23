大陸海事船在公海搜救沉船　台海巡全程監控

中國大陸沿海本月起進入休漁期，船隻嚴禁出入，但台灣漁民卻發現有大陸海事船在台灣海峽的公海出沒，拍照向澎湖海巡隊查證。澎湖海巡隊表示，大陸海事船是搜救本月15日在台灣淺堆沉沒的大陸沙石船及失蹤船員，全程都在掌握監控中。

澎湖海巡隊調查指出，本月15日清晨4時36分搜救指揮中心通報，指在澎湖七美島西南方60海里處疑有一艘大陸抽沙船沉沒。當局其後確認有8名抽沙船船員墮海失蹤，出動直升機、桃園艦及澎湖海巡隊艦艇前往救援，救起5人，其中1人死亡，另有3人失蹤。雖然艦隊分署派出2艦2艇持續擴大搜尋，但未有所獲。

近日有澎湖漁民目睹在七美島附近海域，有大陸海事船的蹤影，雖然已經在公海，但因大陸已進入休漁期，因此引起漁民疑心，拍照向澎湖海巡隊舉報。

澎湖海巡隊表示，出事當日，其巡防艇已在該海域發現大陸海事局船隻在花嶼西南54海里處搜索。連日來陸續接獲台灣漁民舉報，指在海峽中線附近發現大陸海事船蹤影，實際上海巡隊全程都有掌握。由於大陸海事船只是來回搜救沙石船失蹤船員，屬人道救援，又在公海模糊地帶，因此只能遠距離監控，無權干涉。