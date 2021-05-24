白銀市越野馬拉松主辦商　3年中標金額逾400萬人民幣

甘肅白銀市景泰縣的越野馬拉松比賽造成多人死傷。

甘肅白銀市景泰縣上周六（22日）舉辦的百公里越野馬拉松比賽，因突然遇上暴雨及冰雹天氣，造成嚴重死傷。內媒周日（23日）引述消息報道，是次賽事由白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦，具體賽事營運由甘肅晟景體育文化發展有限公司（下稱甘肅晟景體育）負責，外界質疑該公司賽事籌備上涉疏忽，遂揭發後者過去3年的中標總金額接近400萬元（人民幣，下同，約483萬港元）。

甘肅晟景體育於2016年9月2日登記，註冊資金500萬元（約603萬港元），吳世淵為法定代表人，經營範圍包括企業營銷策劃、市場營銷策劃、企業形象策劃、體育賽事活動策劃等，並於2018年5月以150萬元（約181萬港元）中標「黃河石林大景區管理委員會2018首屆黃河石林國際百公里越野賽暨首屆黃河石林國際馬拉松賽營運服務項目」。

另外，甘肅晟景體育在2019年7月以97.68萬元（約118萬港元）中標「白銀市平川區體育中心2019年首屆平川半程馬拉松賽營運服務項目」，同年10月以149.5萬元（約180萬港元）中標「靖遠縣文體廣電和旅遊局2019靖遠第三屆國際馬拉松賽營運服務項目」。

據了解，中國政府採購網及白銀市公共資源交易中心官網，並未有今年黃河石林山地馬拉松的招投標訊息。某體育賽事負責人楊先生表示，根據辦賽流程，營運商需先向當地的政府報備，並聯繫體育局取得相關部門的批文，再獲得招投標資格。他又指出，體育賽事籌備方需先勘探路線，了解場地條件、氣候等因素，再設置應急預案，以保障參賽人員的生命財產安全。