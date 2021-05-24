卡拉OK店違防疫規定營業　政府鐵腕斷水斷電

台灣新冠疫情大爆發，防疫進入第三級警戒，娛樂場所全部被下令停業。高雄市警方上周六（22日）晚在大社區查獲一間卡拉OK店違規營業。雖然邱姓女負責人匆忙關電燈，但警員入內發現有3名男顧客消費，涉違反防疫規定。高雄市政府相關單位周日（23日）上午施鐵腕，對該店斷水斷電。

警方表示，上周六執行夜間6至8時巡邏的警員，發現該卡拉OK店內有燈光後趨前查看，邱姓女負責人見警方突然登門，匆忙關掉電燈，但警員仍發現店內有黃姓、卓姓及盧姓3名男子消費，即依違反防疫規定進行搜證、製作臨檢紀錄表、開立舉報通知書，通報衞生局處罰。警方周日上午與市政府經發局、工務局、衞生局、自來水公司及台電等多個單位到現場勘查狀況，對該店斷水斷電。

警方另在周日凌晨4時許，在新興區五福一路查獲一間酒吧無視停業規定，仍關着門違規營業，經取締搜證後報告警察局、工務局、衞生局，立即裁處下午斷水斷電。警方呼籲在疫情嚴峻時期，全民共同遵守防疫措施，店家勿以身試法；若發現違反防疫規定，將交由相關單位處罰，以嚴守社區防線，維護民眾健康。