警方嚴查未戴口罩　意外接連逮獲通緝犯

新竹縣男子未戴口罩被查獲後，用T恤蒙頭，被查出是盜竊通緝犯。

台灣新冠疫情嚴重，全台均處於第三級警戒，所有民眾出門均須戴口罩，否則將被罰款3,000到1.5萬元新台幣（約840至4,200港元）。警方巡邏也將檢查民眾有沒有戴口罩列為重點，各地都有拒戴口罩者與警方衝突，被依妨害公務罪嫌送辦。警方更透過街頭盤查未戴口罩者，接連查獲通緝犯和涉毒疑犯。

新竹縣警方在上周五及六（21及22日）連續查獲通緝犯，先是兩名警員在上周五上午10時50分巡邏時，發現一名鐵騎士未戴口罩，攔截並勸喻他時，他一度心虛把T恤拉起來蓋住頭，謊稱有戴口罩及遵守防疫規定。警方一查竟發現他是新竹地檢發布的盜竊通緝犯，當場將他逮捕歸案。

另一宗則是警方上周六上午7時50分許巡邏時，在湖口鄉成功路上，發現另一名鐵騎士未戴頭盔及口罩，攔截調查後也意外發現對方是新竹地檢發布的妨害公務通緝犯。

在高雄市，鳳山警分局警員上周五晚上8時許巡邏時，亦發現一名鐵騎士未戴口罩，對方辯稱戴頭盔會令口罩滑落。警員查詢後發現，該名林姓男子竟是台南、屏東地檢所發布的涉毒通緝犯，隨後又在他的手提包內查獲安非他命，當場將他逮捕，移送高雄地檢署偵辦。