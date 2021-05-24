情婦扮醫生注射氯化鉀　殺原配未遂獲刑6年

內媒周日（23日）報道，山西省太原市杏花嶺區人民法院日前就一宗企圖謀殺案公開審判，被告人王玲介入何云及其妻子郭麗的婚姻長達3年，並在前年動了殺念，假扮醫生混進病房，為郭麗注射可致命的氯化鉀未遂，被裁定故意殺人罪名成立，判處有期徒刑6年。

據了解，王玲與何云的情人關係維持長達3年，期間王玲兩次懷孕，她打掉第一胎後，於前年3月懷上第二胎，並希望生下孩子，但何云一直推託逃避。王玲同年5月15日，從何云口中得悉郭麗因急性闌尾炎發作，入住山西醫科大學第二醫院後動了殺念。

控方在庭上表示，王玲在前年5月19日上午9時左右，曾在網上搜尋「怎樣讓一個人死像正常死」、「老鼠藥」、「砒霜」、「氯化鉀」等字眼，並在同日下午購買2支10毫升的氯化鉀注射液、2支一次性針管、醫用口罩，以及白大褂後，在晚上10時假扮醫生，混進郭麗的病房。

王玲以需要補鉀為由，通過郭麗手上的留置針為她注入約0.1毫升的氯化鉀，惟郭麗疼哭後，王玲改以加進輸液管上的小壺的方法，加入不到2毫升的氯化鉀。直至護士發現異常後及時停止輸液，並向醫生匯報情況及報警，公安機關翌日拘捕王玲。太原市杏花嶺區人民法院指王玲故意非法剝奪他人生命，但犯罪未遂，從輕判處有期徒刑6年。