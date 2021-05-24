WHA今開視訊會議5年未獲邀　台政府嚴正不滿抗議

世界衞生大會（WHA）於周一（5月24日）至下周二（6月1日）舉行視訊會議，台灣連續第五年未有獲邀，今年有13邦交國支持台出席會議，預料與中國大陸進行辯論，強調台灣納入世衞（WHO）的必要性。台灣的外交部長吳釗燮及衞福部長陳時中周一發布聯合聲明，表達台方嚴正不滿的抗議立場，政府及全民持續積極爭取參與WHA的決心，感謝國際社會支持。

WHA每日會議有2個場次，分別為日內瓦時間上午10時至中午12時及下午2時至5時，開幕當天將先召開高階歡迎會，通過大會議程安排及秘書長致詞後，進入大會發言階段，由各國代表依登記順序發言，會上預料會提出台灣納入WHO的必要性的議案。各方發表意見後，大會主席會裁示是否將此提案納入正式議程。提案的邦交國包括貝里斯、危地馬拉、海地等。

陳時中表示，台灣未受邀參與WHA，不僅是台灣的損失，也是世界的損失，而WHO作為專業國際醫衞組織，應為全人類健康福祉服務，不應屈從於特定會員的政治利益。外交部批評陸方不斷謊稱已為台灣參與WHO做出妥善安排，此說法完全悖離事實、不符國際認知，也違反台灣人民意志。