2歲男童獨自搭升降機　出走廊爬欄杆墮樓身亡

廣東惠州一名2歲男童近日與母親和大姨準備外出遊玩，搭升降機落樓後，見母親走遠，他又獨自進入𨋢門上樓。詎料男童出𨋢門後爬上走廊欄杆墮樓身亡。他的家人事後發現兒子未有跟從，返回尋找時亦為時已晚。男童家人怒斥大廈欄杆設計高度有問題，2歲男童竟可輕易翻過，並提出多個質疑。開發商事後反駁是因為家長沒有好好看顧孩子，警方亦已排除他殺。

事發於本月16日早上9時許，男童與家人從位於9樓的大姨家搭升降機到1樓後，見後者走在前面，他沒有跟上，反而返回升降機內，按樓層鍵上樓。他在𨋢內行來行去，還摔了一跤，爬起來後又跑到門前等待升降機再開門。𨋢門在6樓打開，男童走出走廊，門外有一個約1米高的欄杆，他爬上欄杆後不慎墮樓。

男童母親事後表示，返回尋找孩子時發現升降機顯示故障，當她們想從消防通道上樓時，又發現通道上鎖，需要刷卡才能進入。事後才知兒子已墮樓身亡，她們提出3個質疑，一是升降機為何會突然故障、二是消防通道為何會上鎖、三是杆設計有缺陷。開發商回應稱，相關欄杆的設計是符合標準，屋苑社區已交予物業公司管理2年多，他們得悉發生意外後，已立即啟動應變機制，慰問死者家屬。