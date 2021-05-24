台立委批「校正回歸」成笑柄　離島擬對旅客檢測遭叫停

台灣的新冠肺炎疫情持續升溫，當局連日公布「校正回歸」確診個案，就連民進黨立委蔡易餘也質疑此舉會影響市民對政府的信心。金門縣政府周日（23日）發公告，要求乘坐飛機抵達當地的旅客，周一（24日）起必須提供核酸檢測，惟流行疫情指揮中心隨即撤公告，也被該縣立委批評在疫情防控措施上未能「因地制宜」。

台流行疫情指揮中心於上周六（22日）及周日分別公布400宗和170宗「校正回歸」確診病例，納入上周各天的確診數字。指揮中心指揮官、台衞福部長陳時中強調原因是原有系統設計有問題，造成通報「塞車」。蔡餘易周日在Facebook發文，對當局做法表示遺憾，強調「這名詞一定變成往後的笑柄」，倒不如直接將「721（400宗加上周六公布新增321宗確診）秀出來，相信人民會信服很多」。

由於疫情升溫，金門縣政府周日宣布從周一起，任何人入境當地必須持有3天內有效的核酸檢測無感染證明，否則要在機場設置的檢測站接受檢測，但遭流行疫情指揮中心稱違法並撤銷。指揮中心副指揮官陳宗彥周一表示，為防各地標準不一，全台需遵守第3級防疫措施指引，「標準、說法、腳步必須一致」，地方政府的管制和防疫措施，應依照指揮官指示辦理。他又稱，指揮中心接獲3個離島縣府建議，將綜合着手研究。衞福部稱，金門政府發出公告後，陳時中曾親自致電溝通未果，因此才依法撤銷金門縣政府的頒令。

在這輪本地疫情重災區台北市萬華區，很多弱勢社群頓失收入，連溫飽都成問題。萬華區忠勤里里長方荷生因此準備「愛心物資包」，從周一開始分發到台北和新北多個地點，給予需要的市民，並計劃下一步再發放給其他縣市的食物銀行。方在網上募捐4天，據指已獲500萬新幣（約141萬港元）善款，並收集到逾4,000份食物包。