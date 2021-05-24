台發電機再生故障　一周供電料持續吃緊

台灣供電故障頻頻。台灣電力公司（下稱台電）周一（24日）表示，台中火力發電廠（下稱中火）9號機於清晨4時許因爆管故障，已於上午8時20分啟動6號機。截至當日中午，台電公布最高用電量3,660.4萬千瓦，最大供電能力3,983.8萬千瓦，供電吃緊的黃燈已亮起。

針對中火9號機爆管原因，台電表示可能是壓力太大或是管壁出現狀況，詳細原因仍有待查證。另台電裝置容量80萬千瓦的大林電廠燃煤機組1號機，周日（23日）因發電機系統保護設備跳機，已於當晚8時15分完成檢修，晚上9時20分啟動發電，並進行併聯發電，不影響供電。

由於氣溫上升加上疫情，不少市民、學生留在家中，令用電需求飆升。台電預計周一至周五（28日）用電量將維持供電吃緊的黃燈。為了穩定供電，台電各單位已完成備援人力機制及異地辦公規劃，針對供電需求完成材料盤點整備，及發電必要之燃料庫存數量，以確保供電不受影響。

台電表示，周一高峰備轉容量率為7.67%；檢視上周高峰備轉容量率，除上周六回升至10%以上，其餘日子均為供電吃緊的黃燈；預計本周備轉率將維持在7%至8%之間。