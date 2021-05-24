馬拉松賽傷者尚1人危殆　幸存者為活命嚼舌提神

甘肅白銀市景泰縣上周六（22日）馬拉松比賽期間天氣突變，造成21名參賽者死亡，至少8人受傷，目前仍有1人在市第一醫院深切治療部留醫，情況仍然危殆。省第二醫院已派人對傷者心理輔導。幸存參賽者黃先生憶述，當時救援緩慢，為活下去想見到家人，自己不停咬嘴唇咬舌頭提神。

內媒周一（24日）引述黃先生指，當天中午天氣巨變氣溫急降，他已經手腳麻木站不起來，打開保溫氈又花了20分鐘。苦等6個小時到晚間終獲送醫治理後，才發現自己手腳瘀傷變紫。有參賽者批評組委會救援緩慢，在上午11時半便已有選手倒下，但組委會組織的救援人員至晚上8至9時才到達。

事發後勇救6名參賽者的牧羊人朱克銘亦向內媒憶述當日情況。朱克銘上周六下午帶30多隻羊上山放牧，未料天氣突然轉陰，更下起大雨和冰雹。朱走到窰洞避雨酣睡，下午2時許忽聞洞外叫喊，遂看到數個腳印，以及一名全身濕透的越野賽選手腿部抽搐，朱讓出自己的被子，又協助生火取暖。朱後來又陸續找到數人，並發現一名參賽者趴在地上，身體無法活動，但尚有意識。

他表示，當時參賽者都手腳擦傷，且穿着非常單薄，大概就一件衣服，每個人身上都已經濕透。救援隊事隔5小時後才趕來把參賽者接走，幸各人當下已烘乾衣服、恢復體力，自行起身走出窰洞。