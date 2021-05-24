台氣象局今年首發大雷雨警報　新北巨石滑落公路

台灣持續乾旱令人擔心。周一（24日）中午過後，全台多地終下起大雨。台氣象局下午更發出今年首個「大雷雨警報」，台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、南投等地雨勢較大。新北下午3時許有山泥沖落台2線公路上，需實施單線雙程行車。

台氣象局表示，隨着鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨。除了大雷雨警報，氣象局也發布「災防告警訊息」，提醒在新北汐止區，台北松山區、南港區、內湖區，以及南投縣中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、草屯鎮、埔里鎮， 市民需慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，泥石流，以及低窪地區水浸等。

根據台灣水庫即時水情統計，截至周一下午3時，台北翡翠水庫蓄水量60.1%。台氣象達人彭啟明表示，南北冷暖空氣交戰，暖空氣暫時敗退，午後這場雨，翡翠水庫降下超過100毫米雨量，水位上升將近16厘米，希望桃園、新竹、苗栗能夠多下一點。截至下午3時50分，台北市東湖國小測站累積153毫米居首。

新北市台2線濱海公路75.8公里山坡下午3時許有泥石崩塌，巨石掉落至公路上，瑞芳警分局接報立即派員前往疏導，幸事故中無人傷亡，現場交通2小時後才能回復正常。