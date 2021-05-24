市政府上游挖堤分水源　屏東農民轟搶水

台灣中南部旱情持續，各水庫幾乎見底。高雄山區周日（23日）下起大雨，該市茂林、桃源區，以及屏東縣三地門、瑪家鄉等主要集水區累積雨量均達100毫米。惟高雄市政府卻發現山區上游豪雨，下游卻沒水。高雄水利局派員到上游勘查後發現，有土堤令溪水全部流向屏東縣高樹鄉的下游。高雄市長陳其邁之後到場後指示用挖泥機移走土堤，惹來高樹鄉農民不滿。

陳其邁周日傍晚6時許到場了解情況後，他指示高雄市水利局長蔡長展要兼顧屏東農民權益，將大部分的溪水留給農民，再讓另一部分水流到高屏溪，作為高雄民生用水。但屏東高樹鄉民眾批評陳其邁帶隊以挖泥機搶水，將水源引到高雄市流域，完全不理屏東縣民生計

屏東縣長潘孟安表示，就他了解，該河川的行政轄區屬於高雄市政府，水權屬於水利會，他不清楚高雄市是否有和水利會照會，希望水利會、農委會兼顧高屏共同生活圈，除了民生用水，也要兼顧區域均衡發展與使用，不能用強行破壞的方式把水引到高雄，希望農委會與經濟部水利署盡快協調。

高雄市水利局周一（24日）上午邀水利署南區水資源局與農田水利署屏東管理處協商，3方達成協議，由高雄市府從茂林區濁口溪處取水口上游設置適當分水設施，避免地面水全部引入高樹灌區使用；並請農田水利署屏東管理處設立數碼資訊與監控系統，以即時公開分享取分水量資訊。