網傳醫院河中棄患者遺體多人失蹤　指揮中心籲勿輕信轉發

在台灣面對持續緊張的新冠疫情之際，網上近日流傳有醫院將患者遺體棄於河裏等訊息，中央流行疫情指揮中心周一（24日）澄清訊息內容失實，呼籲民眾切勿散傳相關訊息。

近日有人於網上冒用媒體名義散播疫情相關的虛假訊息，指揮中心發布3則澄清稿，回應部分流言指有醫生聊天紀錄表示要開始做假數據，又流傳有醫院在河裏棄置患者遺體，及有大量萬華區患者遺體被集中焚燒，更有訊息指台灣有2萬人失蹤及患者遭活活燒死，指揮中心指上述全為假消息；台灣高等檢察署周一與調查局及刑事局聯繫，嘗試查出假訊息的來源，以遏止失實資訊擴散。

副指揮官陳宗彥表示，部分訊息用字有別於台灣的常用的字眼，又指經警方調查後發現IP位址位於境外，提醒市民切勿輕信及轉發失實訊息。指揮中心表示散播假訊息屬犯罪行為，可被判處最高3年監禁及罰款300萬新台幣（約83.3萬港元）。

在台灣疫情升溫期間曾有多次虛假訊息流傳，包括日前有流言指台灣的總統蔡英文染疫，及行政院長蘇貞昌涉嫌內線交易防疫股牟利等，指揮中心亦於上周六（22日）公開回應指訊息失實。