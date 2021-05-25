疫情停課家長子女長時間相處　易引發關係緊張

台灣台北市爆發本地新冠肺炎疫情後宣布學校停課，該市家庭暴力暨性侵害防治中心周一（24日）指出，停課令家長與孩子在家中相處的時間增加，容易引發家庭關係緊張，甚至發生家暴行為。該中心呼籲家長察覺衝突即將產生時，記緊「停、看、聽」。

台北市因應新冠肺炎疫情自上周二（18日）起開始停課，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，停課第1周共接獲43宗兒少保護案，相比疫情爆發之前、4月每週約50至60宗有些微下降，相信跟停課、老師通報量減少有關。

陳淑娟指出，隨着停課進入第二周，家長的耐心可能逐漸被耗盡，孩子也開始覺得無聊、需要發洩體力，家庭衝突可能增加。她表示，中心共有180名社工，周一起將主動追蹤訪視820多個個案家庭，尤其密集關懷上周聯絡下來有明顯負面情緒的高風險家庭。

陳淑娟向家長呼籲，當衝突即將產生時，記緊深呼吸、停止動作，先離開戰場，轉到房間或客廳，冷靜下來後聽孩子說話。她稱，換個角度想，這段時間難得家人可以在家裏長時間相處，待疫情過後，大家天要各自回校上學、回公司上班，因此大家應把握、珍惜這段時間，互相支持。