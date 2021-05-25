多國於世衞大會支持台參與　華代表重申需兩岸協商

世界衞生大會（WHA）周一（24日）揭幕，大會主席再次決定不把邀請台灣作為觀察員參加世衞大會列入議程。伊斯瓦蒂尼、諾魯及巴拉圭等5個台灣友邦，在首日會議上分別發言支持台灣參與大會。中國常駐聯合國瑞士日內瓦代表陳旭發言時重申，台灣參與世衞大會必須按照一個中國原則，通過兩岸協商處理。

台灣連續5年未獲邀出席大會，台外交部長吳釗燮及衞福部長陳時中周一發布聯合聲明，表達台方嚴正不滿的抗議立場。大會舉行前，台灣13個友邦向世界衞生組織（WHO）提案，促邀請台灣以觀察員身分出席大會。大會首日分別在閉門的總務委員會及隨後的全體會議，就提案進行兩次辯論處理。

諾魯衞生部長達戈亞戈（Isabella Dageago）提到，聯合國大會及世衞大會決議不涉台灣。伊斯瓦蒂尼衞生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）則指出，北京宣稱已對台灣參與世衞組織作出妥善安排。惟台灣在2019至2020年期間合計申請參加世衞技術會議199次，但由於「中國介入」，台灣專家實際上只參加了64場會議。巴拉圭衞生部長波帕（Julio Borba）則呼籲世衞組織確保公開透明及包容性，以利各界從世衞的運作中獲益。

陳旭發言稱，疫情發生以來，北京向台灣地區通報新冠肺炎疫情信息260次，批准台灣地區衞生專家多次參加世衛組織技術活動、數次接受世衞組織秘書處疫情信息通報，根本不存在所謂「國際防疫體系缺口」。他表示，台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，台灣參與世衞大會的政治基礎不復存在。台灣民進黨當局唆使少數國家搞涉台提案，是利用世衞大會實現其拓展「國際空間」、凸顯所謂「獨立主權地位」的政治圖謀。