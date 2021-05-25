內地今公布增15宗確診病例　六安市多3宗本地個案

內地周二（25日）公布過去一日新增15宗新冠肺炎確診病例，安徽省六安市再多2宗本地確診及1宗本地無症狀感染個案。過去10日，內地新增23宗本地確診，專家指出，新冠病毒不會隨着高溫天氣而消失。

安徽省衞健委周二表示，2宗在六安市出現的新確診個案，1人為無症狀感染者轉確診，無新增疑似病例。在這輪本地疫情中，該省共報告10宗確診病例，當中六安市佔8宗，合肥市2宗。患者中9人尚在醫院接受治療。另過去一日新增境外輸入確診病例13宗，分別為上海3宗，天津、山西、福建各2宗，江蘇、湖南、四川、陝西各1宗。同日新增無症狀感染個案18宗，2宗本地個案由安徽和廣東通報，16宗境外輸入。至今內地累計91,006宗確診，當中4,636人病亡。

中國科學院微生物研究所研究員施一曾在國務院聯防聯控機制召開的新聞發布會上表示，氣溫升高不利於病毒存活，但新冠病毒主要通過飛沫和直接接觸等方式傳播，受氣溫的影響相對小。國家衞健委專家組成員、北京地壇醫院感染病專業主任醫生蔣榮猛提醒，到了夏季，個人防護也不能放鬆。他指最近安徽、遼寧這一波群聚疫情警示我們，診所等基層醫療機構要發揮新冠疫情的「哨點」作用，提高對發燒或有可疑症狀患者的警惕性，及時報告和轉診，以便對病例早發現、早報告、早隔離和治療。