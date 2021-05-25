新西蘭外長料對華關係將惡化　只是時間問題

新西蘭外長馬胡塔周一（24日）接受英媒訪問，警告新西蘭處於中國「憤怒風暴」的中心，認為中國與新西蘭的關係可能會如同中國與澳洲關係般惡化，又形容這只是時間問題。問及新西蘭和澳洲對華態度的差異時，馬胡塔表示不想評論。

馬胡塔稱，新西蘭不能忽視中澳關係的發展，如澳洲靠近風眼，那新西蘭離風暴愈來愈近可能只是時間問題。她呼籲新西蘭的出口商需多元化經營，以確保免受中國與新西蘭關係惡化影響。她謹慎地描述該建議是新西蘭更廣泛拓寬與亞太地區聯繫的一部分，稱：「我們說的是「中國，以及」（China, and），而不是「中國，或者」（China, or）。」她指，新西蘭未來幾年要加強與整個地區的關係，貿易固然重要，但地區和平與穩定也很重要。

馬胡塔強調，新西蘭重視「五眼聯盟」關係，但不需藉此闡明新西蘭在人權問題上的立場。問及新西蘭和澳洲對華態度的差異時，馬胡塔稱「不想評論另一個國家在雙邊關係的態度」，但承認新西蘭和中國的聯繫已發生變化，隨時間推移變得更加成熟。她指，兩國即使在世界觀有別，仍可相互尊重、始終如一及可預測。

中國佔新西蘭貿易總額330多億美元（約2,574億港元），佔當地出口總額近30%。分析指，西方國家近年加強就新疆人權議題對抗中國，令新西蘭面臨的國際壓力愈來愈大。新西蘭試圖保持與中國的關係，同時又要為批評中方侵犯人權或違反國際法的行為開辟施壓空間，情況如走一條艱難的鋼絲。新西蘭總理阿德恩早前表示，新西蘭與中國的分歧正變得更難調和。