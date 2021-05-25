兩市要求放寬1人1病房規定　停課或延長

台灣本土新冠肺炎疫情持續高燒，台北與新北情況最嚴重。流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥周二（25日）上午在記者會上表示，雙北市專責收治患者病房如有需要，可不受1人1室的規限。而雙北市原定停課至周五（28日），但兩市市長均表示預計可能延長停課。

台北市長柯文哲周一（24日）表示，台大、榮總、三總等醫院正加緊趕設專責病房，但由於時間緊急，改裝也需時，建議中央打破住院1人1室規定，允許2人1室。陳宗彥周二稱，若確實有困難，將由傳染病防治醫療網區指揮官視病人住院必要性、醫院收治能力與病房硬件條件調整彈性。

柯文哲周一又稱，預計確診數字於周五再出現一波高峰，因此停課大概會延長。新北市長侯友宜周二也表示，疫情不樂觀，第三級警戒於周五解封可能性很低，要做「最壞的打算、最充分準備」，停課等安排雙北一定會同步，延長多久則視疫情變化再檢討。

台大公衞學院教授陳秀熙分析，台灣這波本土疫情約在爆發後15日到達最高峰，最高檢測感染率為10至13%，預計要等到6月中旬後，當地才可能漸漸回歸正常生活。

另台媒報道稱，台北和新北65歲以上長者人口合共超過110萬，台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院院長、感染科醫師黃立民指出，長者慢性病多、防疫意識較低，是在疫情中死亡比例偏高的原因。另雙北陸續有安老院舍出現疫情，黃立民擔心一旦這些院舍的確診人數上升，會需要送到醫院深切治療病房，恐加重醫院負荷。